Пловец-рекордсмен раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам

Пловец Колесников заявил, что не будет осуждать выступающих на ОИ россиян

Двукратный олимпийский призер по плаванию и рекордсмен мира Климент Колесников раскрыл свое отношение к россиянам, которые хотят выступить на летних Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, он не будет осуждать соотечественников, так как каждый спортсмен должен принимать решение самостоятельно. «Очень критично ко всему относиться нельзя. Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда, это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения, это потеря всего как личности», — заявил Колесников.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

О возможном участии в Олимпиаде заявила только Юлия Ефимова. Остальные ведущие российские пловцы, включая Колесникова, отказались ехать на Игры в нейтральном статусе.