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18:08, 23 апреля 2024Наука и техника

«Роскосмос» определил срок создания первой «Ангары-А5М»

Центр Хруничева: первая ракета «Ангара-А5М» будет построена в 2025 году

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Первая тяжелая ракета космического назначения «Ангара-А5М», отличающаяся по сравнению с базовым вариантом «Ангара-А5» повышенной грузоподъемностью, будет построена в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко.

По его словам, замена «Ангары-А5» на «Ангару-А5М» потребуют разработки некоторых документов, в которых будут определены сроки перехода на более грузоподъемный носитель. «Целесообразно использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк», — уточнил руководитель.

Ранее Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») сообщило, что успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М, которые предназначены для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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