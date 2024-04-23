«Роскосмос» определил срок создания первой «Ангары-А5М»

Центр Хруничева: первая ракета «Ангара-А5М» будет построена в 2025 году

Первая тяжелая ракета космического назначения «Ангара-А5М», отличающаяся по сравнению с базовым вариантом «Ангара-А5» повышенной грузоподъемностью, будет построена в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко.

По его словам, замена «Ангары-А5» на «Ангару-А5М» потребуют разработки некоторых документов, в которых будут определены сроки перехода на более грузоподъемный носитель. «Целесообразно использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк», — уточнил руководитель.

Ранее Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») сообщило, что успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М, которые предназначены для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».