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16:00, 23 апреля 2024Спорт

Тренер объяснил лишение зарплаты нейтральной спортсменки из России

Тренер Макушин заявил, что Баташова лишилась ставки из-за невысоких результатов
Ульяна Баташова

Ульяна Баташова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин объяснил лишение Ульяны Баташовой зарплаты после получения нейтрального статуса. Его слова приводит РИА Новости.

Макушин заявил, что спортсменка лишилась ставки сборной России, так как не показывала высокие результаты. Он подчеркнул, что Баташова проживает в Азербайджане, где ее муж является одним из тренеров сборной страны по триатлону. «Было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — добавил тренер.

Ранее 23 апреля Баташова заявила, что решила участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Париже, поэтому подала бумаги на нейтральный статус. Она рассказала, что после этого Федерация современного пятиборья России уволила ее из сборной.

20 апреля Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре. Она является шестикратной чемпионкой России в личном зачете, в команде и в эстафете. На счету спортсменки также две серебра чемпионата мира в команде и эстафете.

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      Анастасия Борисова
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