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19:27, 23 апреля 2024Наука и техника

У России осталось 10 тяжелых ракет «Протон-М»

Центр Хруничева: осталось в разной степени готовности 10 ракет «Протон-М»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

У России осталось в разной степени готовности 10 тяжелых ракет «Протон-М». Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Часть из этих ракет-носителей будет использована для выполнения Федеральной космической программы России, часть ракет-носителей будет использована для выполнения обязательств по коммерческим запускам», — сказал руководитель.

По его словам, из-за сложившейся геополитической ситуации часть носителей «Протон-М» остается неиспользованными, в связи с чем Центр Хруничева и госкорпорация «Роскосмос» изучают вопрос их дальнейшего будущего.

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Варочко отметил, что до конца 2025 года планируется провести минимум четыре запуска «Протон-М». Гендиректор не исключил, что оставшиеся носители будут запущены после 2025-го, что обсуждается российской и казахстанской сторонами.

В июле 2022-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон-М».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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