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13:21, 23 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе задержали священника за иконы с Бандерой

В Омске полиция задержала священника УГКЦ за иконы с Бандерой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске полиция задержала священника Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) за иконы с лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степаном Бандерой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении настоятеля грекокатолического прихода следователи возбудили уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Во время обысков у него нашли молитвенники на украинском языке и запрещенную литературу.

В 2023 году прихожане пожаловались на задержанного за то, что он повесил в храме иконы с изображением Бандеры и других украинских националистов. Тогда иконы изъяли, а с мужчиной провели беседу, во время которой он заявил, что сделал это по повелению главы УГКЦ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала канонизацию Бандеры на территории Украины.

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