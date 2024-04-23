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06:30, 24 апреля 2024Спорт

Врач назвала самые полезные для детей виды спорта

Фото: Brian Matangelo / Unsplash

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева назвала виды спорта, которые наиболее полезны для детей. Ее слова приводит News.ru.

По словам специалиста, это плавание. «Этот вид спорта помогает детям не бояться воды. Также плавание укрепляет иммунитет, закаляет», — отметила врач.

Ярцева добавила, что детям также отлично подходит гимнастика. «Выбирая вид спорта, необходимо учитывать, чтобы все занятия были на любительском уровне. Профессиональный спорт — это всегда последствия для здоровья», — заявила терапевт.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пожаловался на слишком высокую стоимость занятий хоккеем в России. «Стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом», — отметил Фетисов.

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      Алексей Гусев
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