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14:16, 23 апреля 2024Наука и техника

Названо число зараженных вирусами смартфонов

«Лаборатория Касперского»: в 2023 году 10 миллионов смартфонов были заражены

Фото: Árpád Czapp / Unsplash

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали число зараженных вредоносным ПО смартфонов. Об этом сообщает издание The EconomicTimes.

По словам экспертов, проблема установки на телефоны вредоносного софта в современнои мире стоит очень остро. За последние три года количество зараженных девайсов увеличилось на 600 процентов. В компании заявили, что в 2023 году хакеры атаковали более 10 миллионов устройств — при этом речь идет только о корпоративных пользователях.

Также за последние пять лет более 443 тысяч веб-сайтов по всему миру были причастны к краже личных данных. Наибольшее количество взломанных учетных записей на этих сайтах относятся к домену .com — 326 миллионов аккаунтов.

По словам специалиста «Лаборатории Касперского» Сергея Щербеля, хакеры обычно продают базы с логинами и паролями в даркнете. Стоимость подобных архивов зависит от ценности информации. Как правило, эти данные стоят от 10 долларов за массив и больше.

В конце апреля стало известно, что группировка хакеров HelloGookie опубликовала в сети исходный код игр студии CD Projekt RED. Архив с информацией о «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077 имеет размер больше 450 гигабайт.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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