Названо число зараженных вирусами смартфонов

«Лаборатория Касперского»: в 2023 году 10 миллионов смартфонов были заражены

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали число зараженных вредоносным ПО смартфонов. Об этом сообщает издание The EconomicTimes.

По словам экспертов, проблема установки на телефоны вредоносного софта в современнои мире стоит очень остро. За последние три года количество зараженных девайсов увеличилось на 600 процентов. В компании заявили, что в 2023 году хакеры атаковали более 10 миллионов устройств — при этом речь идет только о корпоративных пользователях.

Также за последние пять лет более 443 тысяч веб-сайтов по всему миру были причастны к краже личных данных. Наибольшее количество взломанных учетных записей на этих сайтах относятся к домену .com — 326 миллионов аккаунтов.

По словам специалиста «Лаборатории Касперского» Сергея Щербеля, хакеры обычно продают базы с логинами и паролями в даркнете. Стоимость подобных архивов зависит от ценности информации. Как правило, эти данные стоят от 10 долларов за массив и больше.

В конце апреля стало известно, что группировка хакеров HelloGookie опубликовала в сети исходный код игр студии CD Projekt RED. Архив с информацией о «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077 имеет размер больше 450 гигабайт.