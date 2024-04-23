Названо число зараженных вирусами смартфонов
Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали число зараженных вредоносным ПО смартфонов. Об этом сообщает издание The EconomicTimes.
По словам экспертов, проблема установки на телефоны вредоносного софта в современнои мире стоит очень остро. За последние три года количество зараженных девайсов увеличилось на 600 процентов. В компании заявили, что в 2023 году хакеры атаковали более 10 миллионов устройств — при этом речь идет только о корпоративных пользователях.
Также за последние пять лет более 443 тысяч веб-сайтов по всему миру были причастны к краже личных данных. Наибольшее количество взломанных учетных записей на этих сайтах относятся к домену .com — 326 миллионов аккаунтов.
По словам специалиста «Лаборатории Касперского» Сергея Щербеля, хакеры обычно продают базы с логинами и паролями в даркнете. Стоимость подобных архивов зависит от ценности информации. Как правило, эти данные стоят от 10 долларов за массив и больше.
В конце апреля стало известно, что группировка хакеров HelloGookie опубликовала в сети исходный код игр студии CD Projekt RED. Архив с информацией о «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077 имеет размер больше 450 гигабайт.