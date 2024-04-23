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04:31, 23 апреля 2024Наука и техника

Исходный код «Ведьмака» слили в сеть

BleepingComputer: хакеры опубликовали исходный код «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Скриншот: игра «Ведьмак 3»

Группировка хакеров HelloGookie опубликовала в сети исходный код игр студии CD Projekt RED. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа обратили внимание, что в сети оказался исходный код «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 — флагманских игр польской студии, вышедших соответственно в 2015 и 2020 годах. Хакеры также поделились изображениями из игр.

Судя по всему, архивы с исходным кодом были украдены у CD Projekt RED в 2021 году — тогда стало известно, что злоумышленники выставили частную информацию польской компании на торги. По словам специалистов, за HelloGookie стоят участники группировки HelloKitty, в свое время создавшие одноименную программу для удаленного взлома.

По словам представителя группировки под ником sventek, объем украденного архива составляет 450 гигабайт. Он касается игр «Ведьмак 3» и Cyberpunk 2077, а также их SDK-версий. В настоящий момент энтузиасты занимаются компиляцией игр из исходного кода.

Ранее HelloGookie также осуществляла атаку на компанию Cisco. Специалисты по безопасности рассказали BleepingComputer, что изучают программы, с помощью которых хакеры организовывали кражу данных.

В середине марта компания предпринимателя Илона Маска xAI опубликовала в репозитории GitHub исходный код своего чат-бота Grok. Энтузиасты могут использовать открытые данные в коммерческих целях.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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