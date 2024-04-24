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20:39, 24 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном использовании ATACMS при атаке на аэродром в Джанкое

Reuters: Киев ударил по аэродрому в Джанкое тайно поставленной ракетой ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

При ударе по аэродрому в Джанкое, атакованному 17 апреля Вооруженными силами Украины (ВСУ), могла быть использована тайно поставленная Киеву ракета ATACMS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Со слов источника агентства стало известно, что ракеты ATACMS были применены 17 апреля впервые, расстояние от линии фронта составляло 165 километров.

Как сообщает издание, одним из факторов, повлиявших на принятие Вашингтоном решения поставить ракеты дальнего действия, стало то, что Россия наносила удары по критически важной инфраструктуре Украины.

Помимо этого, как утверждается, на изменение настроений повлияло использование Россией баллистических ракет большой дальности, поставляемых Северной Кореей, несмотря на публичные и частные предупреждения США не делать этого.

О тайных поставках оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были включены в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений, сообщалось ранее 24 апреля. Дополнительно отмечалось, что США включат дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов.

17 апреля ВСУ атаковали баллистическими ракетами аэродром в крымском Джанкое. После этого в находящемся неподалеку поле начался пожар.

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      Валентин Карант
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