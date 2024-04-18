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10:49, 18 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

Зеленский поблагодарил ВСУ за атаку на аэродром в крымском Джанкое

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев несет ответственность за нанесение ударов по аэродрому в Джанкое на севере Крыма. Причастность Украины к атаке признал президент республики Владимир Зеленский в обращении к гражданам. По некоторым данным, ВСУ применили баллистические ракеты.

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «реализовали правильный удар». Он поблагодарил военных, которые планируют специальные операции против России, а также выразил благодарность главнокомандующему ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому за организацию операции.

Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России допустили причастность НАТО к атаке на аэродром

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил причастность Североатлантического альянса к попытке ВСУ атаковать крымский аэродром. По его словам, западные покровители Киева понимают безуспешность победы над Россией на поле боя, однако продолжают руками Украины стараться наносить удары по российской территории. Причем не только по военным объектам, но и по гражданским.

Сенатор напомнил о словах главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что генсек альянса не будет публично говорить о том, куда Украине нельзя наносить удары. Другими словами это можно сказать так: «Стреляйте куда попадете», — отметил он.

Не могут такого рода атаки идти без разведывательных данных НАТО, без поддержки, а то и без прямого участия специалистов из стран НАТО. Это самая неприятная часть во всей этой истории

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам
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Депутат Госдумы от Республики Крым убежден, что попытки ВСУ атаковать полуостров являются частью западного сценария.

Парламентарий отметил, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов. По его словам, после появления в Черном море западных разведывательных беспилотников, полуостров подвергается атакам ракет или дронов. Все это свидетельствует о прямом вмешательстве Запада в украинский конфликт, убежден Шеремет.

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Взрывы в районе аэродрома прозвучали 17 апреля

Жители крымского города Джанкой сообщили о мощных взрывах в районе местного аэродрома. Сразу несколько громких хлопков прозвучали около четырех часов утра (совпадает с мск) 17 апреля. Первый раздался примерно в 3:40.

По данным издания Baza, аэродром атаковали ВСУ: они ударили семью или восемью ракетами. Утверждалось, что украинские войска применили баллистические ракеты.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть клубы дыма и красные вспышки огня.

После сообщений о звуках взрывов участок автомобильной дороги Джанкой — Феодосия временно перекрыли для движения транспорта. Для него организовали объезд, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

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      Варвара Кошечкина
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