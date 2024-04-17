В России высказались о роли НАТО в попытке ВСУ атаковать аэродром в Крыму

Сенатор Климов допустил причастность НАТО к атаке ВСУ на аэродром в Крыму

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил причастность специалистов НАТО к попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать аэродром в Крыму. Своим мнением о возможной роли альянса сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«К сожалению, несмотря на то, что западные покровители украинского режима понимают безуспешность победы над Россией на поле боя, тем не менее они продолжают руками Украины стараться наносить удары по российской территории, причем не только по военным объектам, но и по гражданским. Данная ситуация, к сожалению, характерна для последнего времени. И, на мой взгляд, агрессивность такого рода атак будет повышаться», — высказался Климов.

Сенатор напомнил, что глава НАТО Йенс Столтенбрег заявлял, что он не будет говорить публично о том, куда Украине нельзя наносить удары.

«По-другому это можно сказать так: "стреляйте куда попадете". Но в этой всей истории мне особенно опасным представляется то, что я лично не верю, что такого рода атаки проходят без прямого участия натовских специалистов. В этом ужас и опасность ситуации», — добавил он.

Не могут такого рода атаки идти без разведывательных данных НАТО, без поддержки, а то и без прямого участия специалистов из стран НАТО. Это самая неприятная часть во всей этой истории Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Но мы тоже должны быть к этому готовы и должны понимать, что само собой ничего не урегулируется. Нам надо последовательно выполнять задачи, поставленные перед специальной военной операцией, другого выхода нет. Они не оставляют пространства для политико-дипломатического урегулирования», — заключил Климов.

17 апреля ВСУ ракетами атаковали аэродром в Джанкое на севере Крыма. Жители города сообщили о мощных взрывах около четырех часов утра. Предварительно, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО).