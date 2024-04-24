Диетолог раскрыла два приема для быстрого снижения веса

Диетолог Шпак: допускается съесть фастфуд, чтобы ускорить снижение веса

Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак рассказала, как активизировать метаболизм и ускорить снижение веса. Два популярных приема для быстрого похудения она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Шпак уточнила, что оба приема применяются, когда диета перестает давать желаемый результат — килограммы не уходят даже при соблюдении всех рекомендаций по питанию. По ее словам, это объясняется замедлением обмена веществ. Чтобы его активизировать, иногда допускают однократное нарушение диеты, говорит диетолог. Например, разрешается съесть шоколадку, фастфуд или печенье.

По ее словам, этот прием называют читмил и применяют его от одного раза в неделю до одного раза в месяц. «Он позволяет человеку расслабить свою нервную систему на дефиците калорий», — добавила специалистка

Второй прием, о котором рассказала Шпак, называется рефид. Он рекомендуется людям с достаточно развитой мускулатурой и содержанием жира в организме менее 50 процентов. Диетолог объяснила, что этот способ предполагает употребление большого количества медленных углеводов в течение одного-четырех дней. Она объяснила, что после длительного соблюдения дефицита калорий метаболизм замедляется, а хорошая порция каши, картофеля или макарон помогает это исправить.

Несмотря на популярность этих методов, Шпак предупредила, что применять их на практике не рекомендуется. По ее мнению, в долгосрочной перспективе эффективнее постоянно придерживаться сбалансированного рациона без резких срывов и жестких ограничений.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла от ежедневного употребления фастфуда. По ее мнению, такой рацион увеличивает риск рака.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.