Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия сейчас — неспортивная страна

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной. Его слова приводит Sport 24.

«Наш спорт на обочине уже три года. Россия — неспортивная страна. Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем», — заявил Губерниев. По его словам, главные задачи сейчас две: как можно скорее вернуться на международные турниры и еще активнее развивать детско-юношеский спорт.

Ранее Губерниев послал мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что российским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх 2024 года. «Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома», — заявил комментатор.