Киркоров выступит в Кремле после участия в «голой вечеринке»

Певец Киркоров впервые выступит в Кремле после участия в «голой вечеринке»

Эстрадный певец Филипп Киркоров впервые выступит в Госудаственном Кремлевском дворце после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Life.

Источник поделился программой мероприятия, в которой указано, что Киркоров исполнит песню «Полетели». Автор музыки и слов композиции — Татьяна Залужная. Вместе с Киркоровым в Кремле также выступят артисты Лев Лещенко, Александр Маршал, ВИА «Самоцветы», Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, ВИА «Лейся, песня», Дмитрий Харатьян и Ольга Кормухина.

Концерт запланирован по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Перед выступлением президент Владимир Путин вручит награды специалистам, внесшим вклад в строительство магистрали.

Ранее украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку Киркорова в Донбасс.