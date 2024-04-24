В Германии обратили внимание на запрос Москвы к Берлину о терактах в России

В бундестаге обратили внимание на запрос Генпрокуратуры РФ о терактах в России

Член бундестага Германии Харальд Вейель поднял вопрос о наличии у немецкого правительства ответа на запрос российской Генпрокуратуры относительно организации и финансирования терактов на территории России. Внимание на запрос Москвы к Берлину депутат обратил в парламентском запросе к правительству. «Лента.ру» изучила текст письма Вейеля.

3 апреля Генпрокуратура России направила Германии запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Располагает ли федеральное правительство какой-либо информацией, имеющей отношение к ответу на запрос Генпрокуратуры России об организации терактов против Российской Федерации, (…) и если да, то какие?» — говорится в запросе Вейеля.

Отвечая на вопрос Вейеля, статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн отметила, что немецкое правительство «принципиально не комментирует» подобные темы.

«При сотрудничестве в вопросах оказания помощи в области уголовного правосудия практикуемая на международном уровне конфиденциальность является предпосылкой для будущего эффективного сотрудничества», — пояснила она, аргументируя отказ раскрывать запрашиваемые данные в рамках коммуникации с парламентом.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, пришедшим на концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 спасти не удалось. Президент России Владимир Путин призывал провести тщательное деполитизированное расследование по факту произошедшего.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.