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07:00, 25 апреля 2024Мир

В Германии обратили внимание на запрос Москвы к Берлину о терактах в России

В бундестаге обратили внимание на запрос Генпрокуратуры РФ о терактах в России
Сюжет«Северный поток-2»:
Харальд Вейель

Харальд Вейель . Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Член бундестага Германии Харальд Вейель поднял вопрос о наличии у немецкого правительства ответа на запрос российской Генпрокуратуры относительно организации и финансирования терактов на территории России. Внимание на запрос Москвы к Берлину депутат обратил в парламентском запросе к правительству. «Лента.ру» изучила текст письма Вейеля.

3 апреля Генпрокуратура России направила Германии запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Располагает ли федеральное правительство какой-либо информацией, имеющей отношение к ответу на запрос Генпрокуратуры России об организации терактов против Российской Федерации, (…) и если да, то какие?» — говорится в запросе Вейеля.

Отвечая на вопрос Вейеля, статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн отметила, что немецкое правительство «принципиально не комментирует» подобные темы.

«При сотрудничестве в вопросах оказания помощи в области уголовного правосудия практикуемая на международном уровне конфиденциальность является предпосылкой для будущего эффективного сотрудничества», — пояснила она, аргументируя отказ раскрывать запрашиваемые данные в рамках коммуникации с парламентом.

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22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, пришедшим на концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 спасти не удалось. Президент России Владимир Путин призывал провести тщательное деполитизированное расследование по факту произошедшего.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Кирилл Садовский
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