Лукашенко оценил влияние американской помощи Украине на ситуацию на фронте

Лукашенко: новая помощь США Украине не изменит ситуацию на фронте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможное влияние новой американской помощи Украине на ситуацию в зоне боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

В кулуарах Всебелорусского народного собрания Лукашенко подчеркнул, что новая помощь США Украине не изменит ситуацию на фронте. Он добавил, что обсуждал эту ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. Оба президента знали, что Вашингтон окажет Киеву новую поддержку.

«Я же предупреждал: эти 60 миллиардов долларов им дадут. Это нисколько, совсем не изменит ситуацию на фронте. Абсолютно не изменит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне добавили, в Вашингтоне не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS в марте по просьбе Украины.