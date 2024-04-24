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15:13, 24 апреля 2024Мир

Премьер Австралии назвал Маска эгоистичным «чуваком»

Премьер Австралии Альбанезе: Маск демонстрирует насилие над здравым смыслом
Энтони Албаниз

Энтони Албаниз. Фото: Chris Kleponis - CNP / Globallookpress.com

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе раскритиковал американского миллиардера Илона Маска и назвал его эгоистичным «чуваком». Об этом сообщает The Hill.

«Это чувак, который предпочел эго и демонстрирует насилие над здравым смыслом», — сказал он.

Отмечается, что владелец социальной сети X обвинил Австралию в цензуре, после того как австралийский судья постановил, что X должна заблокировать пользователям во всем мире доступ к видео епископа, который подвергся нападению в церкви Сиднея.

По словам премьера, миллиардер несет ответственность как владелец платформы. «Я скажу вам то, что я сказал Илону Маску: он настолько оторван от того, чего хочет австралийская общественность, что (...) пытается читать австралийцам лекции о свободе слова», — подчеркнул он.

Ранее Маск прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. Он заявил, что его пугает отсутствие стратегии выхода из конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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