Стало известно о применении Украиной ракеты ATACMS против России

Reuters: Киев применил против РФ поставленную ракету ATACMS 17 апреля

Украинские войска применили против России на прошлой неделе поставленную США ракету ATACMS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«По словам чиновника, ракеты были впервые применены рано утром 17 апреля», — говорится в материале.

Как сообщалось, США поставили Киеву ATACMS тайно. Они включили ракеты в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США опоздали с принятием пакета военной помощи для страны. По его словам, поставки оружия в рамках пакета нужны были Киеву еще вчера. При этом он отказался комментировать конкретные сроки отправки оружия, сославшись на соображения безопасности.