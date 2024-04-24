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19:33, 24 апреля 2024Спорт

Трехкратный чемпион мира по хоккею поучаствует в праймериз «Единой России»

Экс-хоккеист Зарипов подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Данис Зарипов подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте татарстанского отделения партии.

Экс-хоккеист отметил, что к нему часто обращаются родители юных спортсменов и просят помочь с развитием детей. «Их ребенку негде заниматься, он не прошел конкурсный отбор. Хочется, чтобы открывалось больше секций и клубов и каждый ребенок мог получить второй шанс в спортивной карьере», — заявил он.

За профессиональную карьеру Данис Зарипов пять раз выигрывал Кубок Гагарина и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. На выборах президента РФ в 2024 году хоккеист был доверенным лицом Владимира Путина.

Ранее генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказывал, что отечественные игроки не проявляют желания переходить на клюшки российского происхождения, которые изготавливаются на заводе «Заряд», возглавляемом Зариповым.

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      Илья Костин
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