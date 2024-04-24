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17:17, 24 апреля 2024Бывший СССР

В МИД Молдавии прошли обыски

Прокуратура Молдавии провела обыски в Министерстве иностранных дел страны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Прокуратура Молдавии провела обыски в Министерстве иностранных дел (МИД) страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«В настоящий момент в структурах Министерства иностранных дел Молдавии проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — сказано в сообщении ведомства.

До этого прокуратура арестовала заместителя министра иностранных дел Молдавии Василия Миркоша. Его обвиняют в незаконной выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб, а также российским чиновникам и бизнесменам.

Ранее в Молдавии прошли обыски у оппозиционеров, вернувшихся из России.

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      Илья Таксюр
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