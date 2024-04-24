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20:13, 24 апреля 2024Экономика

В России рассказали об обеспечении внутреннего рынка топливом

Минэнерго: внутренний рынок был обеспечен топливом за счет снижения экспорта
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В России внутренний рынок был обеспечен топливом, несмотря на сокращение объемов производства нефтепродуктов в марте. Об этом рассказали РИА Новости представители Минэнерго РФ.

В прошлом месяце выпуск топлива снизился из-за внеплановых ремонтов и остановок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), вызванных атаками беспилотников. При этом за счет сокращения экспорта удалось удовлетворить спрос на внутреннем рынке и сохранить высокий уровень запасов, объяснили в ведомстве.

На стабилизацию рынка повлияла и мера по увеличению норматива обязательной продажи топлива на бирже, добавили в Минэнерго. «Ожидаемое по итогам апреля производство позволит компенсировать выпавшие в предыдущем месяце объемы», — заверили в министерстве.

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Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. В этом списке РФ заняла 17-е место, отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля. Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр.

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