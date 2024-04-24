РУСАДА оценило возможную причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой

РУСАДА не выявило причастность третьих лиц к применению Камилой Валиевой допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова оценила возможную причастность третьих лиц к применению фиугристкой Камилой Валиевой допинга. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что по итогам расследования организации причастность кого-либо, помимо фигуристки, к нарушению антидопинговых правил не была выявлена. «Но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов», — добавила Логинова.

При этом глава РУСАДА подчеркнула, что агентство готово возобновить расследованиt, если будут получены новые данные. «Пока мы закрыли это дело, но я думаю, что Всемирное антидопинговое агентство может также проводить дальнейшие расследования», — заявила Логинова.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.