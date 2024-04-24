Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Сегодня
15:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Мадрид (м)
Мирра Андреева
Сегодня
20:00 (Мск)
Тэйлор Таунсенд
Мадрид (ж)
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:15 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал. 4-й матч
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Краснодар
Сегодня
20:30 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
10:34, 24 апреля 2024Спорт

РУСАДА оценило возможную причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой

РУСАДА не выявило причастность третьих лиц к применению Камилой Валиевой допинга
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова оценила возможную причастность третьих лиц к применению фиугристкой Камилой Валиевой допинга. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что по итогам расследования организации причастность кого-либо, помимо фигуристки, к нарушению антидопинговых правил не была выявлена. «Но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов», — добавила Логинова.

При этом глава РУСАДА подчеркнула, что агентство готово возобновить расследованиt, если будут получены новые данные. «Пока мы закрыли это дело, но я думаю, что Всемирное антидопинговое агентство может также проводить дальнейшие расследования», — заявила Логинова.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Замминистра обороны России Иванов высказал позицию по делу о взятках

      Стало известно об оставивших свои позиции двух бригадах ВСУ

      Стали известны имена проголосовавших против помощи Киеву американских сенаторов

      Кладоискатель пообещал найти три тонны золота Японской империи

      Потерпевшие высказались о возможности актера Ефремова выйти из колонии по УДО

      РУСАДА оценило возможную причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой

      В ЕС рассказали о плюсе переизбрания Трампа

      Проводившего панихиду по Навальному священника запретили в служении

      Надежда Бабкина выпустила кавер на Инстасамку

      Худеющих с помощью «Оземпика» предупредили о еще одном побочном эффекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше