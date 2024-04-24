В США допустили отказ от помощи Украине до выборов
Украина может не получить дополнительного финансирования от США до ноября, на который намечены выборы американского президента. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источник в аппарате одного из американских сенаторов.
Информатор усомнился, что украинцы «получат что-либо еще» в качестве ассигнований от Конгресса США вплоть до выборов. При этом он допустил, что Киеву, вероятно, потребуется помощь Вашингтона и в дальнейшем.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил размер помощи Украине. По его мнению, выделенных средств хватит до конца 2024 года.
В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.