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00:45, 25 апреля 2024Мир

В США допустили отказ от помощи Украине до выборов

Politico: Украина может не получить финансирования США до выборов в ноябре
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Unsplash

Украина может не получить дополнительного финансирования от США до ноября, на который намечены выборы американского президента. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источник в аппарате одного из американских сенаторов.

Информатор усомнился, что украинцы «получат что-либо еще» в качестве ассигнований от Конгресса США вплоть до выборов. При этом он допустил, что Киеву, вероятно, потребуется помощь Вашингтона и в дальнейшем.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил размер помощи Украине. По его мнению, выделенных средств хватит до конца 2024 года.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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