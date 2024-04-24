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07:15, 24 апреля 2024Мир

В США задумались об охране Трампа на случай его заключения в тюрьму

ABC: секретная служба готовит план по охране Трампа на случай его заключения

Фото: Curtis Means / Reuters

Секретная служба США начала разрабатывать план охраны на случай, если бывшего главу государства Дональда Трампа признают виновным и отправят в тюрьму. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По информации издания, сотрудники службы думают о возможных, в том числе непредвиденных ситуациях на фоне судебного разбирательства в отношении Трампа.

Ранее в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им порноактрисы Стефани Клиффорд, с которой он состоял в связи. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.

Позднее стало известно, что в марте Трамп потратил 4,9 миллиона долларов на судебные издержки. При этом на счетах, которые предназначены для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов.

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      Евгений Силаев
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