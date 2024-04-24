В США заявили об отсутствии фундаментального перелома на Украине

Салливан заявил об отсутствии фундаментального перелома в боях на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал ситуацию в зоне военных действий на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге в Белом доме Салливана попросили прокомментировать, как паузы в поставках американского оружия повлияли на позиции Украины. Он подчеркнул, что отсутствие техники США не привели к серьезным изменениям в положении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вы можете измерить воздействие различными способами. Что касается непосредственно территории, то мы говорим о тактических потерях на востоке, а не о каком-то фундаментальном структурном сдвиге в основополагающей динамике конфликта», — заявил он.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне объяснили, в Вашингтоне не объявили о поставке ATACMS по просьбе Украины.