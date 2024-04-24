Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:52, 24 апреля 2024Путешествия

Выгонявшая россиян с рейсов компания закрыла продажи билетов в Мексику из России

Turkish Airlines закрыла продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга, Казани

Фото: Murad Sezer / Reuters

Авиакомпания Turkish Airlines, выгонявшая россиян с рейсов в Латинскую Америку, остановила продажи билетов в Мексику из городов России. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

По данным источника, на сайте компании закрыта возможность купить билеты в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. «На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы», — говорится в уведомлении на портале.

Материалы по теме:
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024

При этом авиабилеты в Мексику из Стамбула по-прежнему продаются. Кроме того, у Turkish Airlines можно купить билеты в другие страны Латинской Америки, например, в Аргентину.

Авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Мексику. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики. Дмитрий Песков ранее выразил уверенность, что благодаря дружбе с Анкарой этот вопрос удастся урегулировать.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Назван прожиточный минимум пенсионера в России

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше