В Кремле оценили ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Латинскую Америку

Песков: ситуацию с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines удастся решить

Проблему с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружбе между Россией и Турцией. Так ситуацию в разговоре с ТАСС оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что между Москвой и Анкарой сложились дружественные и конструктивные отношения. Благодаря этому, выразил уверенность представитель Кремля, подобные вопросы удастся урегулировать.

«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан», — сказал Песков.

За последнее время участились случаи, когда авиакомпания Turkish Airlines отказывала российским путешественникам в перелетах в Мексику. Посольство РФ в Турции рекомендовало туристам не пользоваться услугами перевозчика. Над решением вопроса работают власти России, Турции и Мексики.