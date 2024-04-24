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13:29, 24 апреля 2024Путешествия

В Кремле оценили ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Латинскую Америку

Песков: ситуацию с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines удастся решить

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Проблему с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружбе между Россией и Турцией. Так ситуацию в разговоре с ТАСС оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что между Москвой и Анкарой сложились дружественные и конструктивные отношения. Благодаря этому, выразил уверенность представитель Кремля, подобные вопросы удастся урегулировать.

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«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан», — сказал Песков.

За последнее время участились случаи, когда авиакомпания Turkish Airlines отказывала российским путешественникам в перелетах в Мексику. Посольство РФ в Турции рекомендовало туристам не пользоваться услугами перевозчика. Над решением вопроса работают власти России, Турции и Мексики.

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      Мария Борисова
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