Женщина едва не выколола глаз неверно угадавшему ее возраст мужчине

В Великобритании женщина ранила мужчину за то, что он неверно угадал ее возраст

Жительница Великобритании ранила мужчину осколком разбитого бокала и едва не выколола ему глаз за то, что он неверно угадал ее возраст. Об этом сообщает Metro.

39-летняя Джоан Додд познакомилась с мужчиной по имени Карл Купер в баре в городе Манчестер, где отдыхала с сестрой. Незнакомец попытался угадать, сколько женщине лет, и ошибся на четыре года: он предположил, что ей 43 года. Додд, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в ярость.

Купер отлучился в туалет, а когда вышел, женщина набросилась на него и дважды ударила стеклянным бокалом с вином. В результате на лице у мужчины остался десятисантиметровый порез около глаза. Он также получил травму большого пальца. Пострадавший попал в больницу, где ему наложили швы.

После нападения разъяренная Додд покинула бар. Вскоре ее арестовали в магазине неподалеку. Женщину приговорили к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев и 180 часам общественных работ. Ее также обязали выплатить 800 фунтов стерлингов (92 тысячи рублей) в качестве компенсации пострадавшему.

Как заявил в суде адвокат Додд, она глубоко сожалеет о нападении и приносит свои извинения. Защитник отметил, что на агрессивное поведение обвиняемой повлияли личные обстоятельства. По его словам, женщина пережила потерю отца и боролась с низкой самооценкой.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании приревновала партнера к его бывшей девушке и изуродовала ее. Когда ревнивая британка узнала, что девушка встречалась с ее партнером много лет назад, то пришла в ярость и бросила ей в лицо бокал с вином.