В России начнут спасать угольную отрасль

«Ъ»: правительство готово отменить курсовые пошлины на уголь из-за убытков

Правительство России с 1 мая готово отменить курсовые пошлины на уголь из-за убытков, которые несут предприятия отрасли при поставках на экспорт. Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее постановление может выйти непосредственно накануне изменений, однако отмена вновь может стать временной. Спасать прибыльность угольщиков приходится из-за снижения мировых цен на топливо, что происходит одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.

Принцип курсовой пошлины в том, что при курсе рубля ниже 80 рублей за доллар экспортеры платят дополнительное 4-7 процента. Применять ее начали с 1 октября, однако компаниям удалось добиться ее отмены для отрасли с 1 января.

Минфин, согласившийся пойти на такой шаг, потребовал компенсировать выпадающие доходы бюджета. Поскольку на повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) угольщики не согласились, с 1 марта пошлины вернули. Министерства, к которым обратилось издание, отказались комментировать проходящее обсуждение.

Вместе с тем, отмечается в материале, простой отмены пошлины может быть недостаточно. Как заявил на прошедшей комиссии госсовета по энергетике замглавы Минэнерго Сергей Мочальников, ведомство видит предпосылки для развития в угольной промышленности тяжелого кризиса. Ее совокупные убытки в первом квартале достигли 40-50 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем в четвертом квартале, когда пошлина действовала.

Основной угледобывающий регион России Кузбасс снизил добычу на 2,2 процента в годовом выражении. В Хакасии угольные разрезы работают вполовину мощности, а в Якутии останавливаются обогатительные фабрики.

Гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин объяснил, что в настоящее время экспорт стал убыточным на всех направлениях, хотя ранее потери фиксировались только при поставках в северо-западных и южных портах. По его словам, если ситуация не изменится, компании будут снижать капитальные вложения, что приведет к долгосрочному негативному эффекту.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Китай сократил закупки российского угля на 22 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно резко выросли поставки из Австралии и Монголии.