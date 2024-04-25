Депутат Госдумы прокомментировал слова Губерниева о неспортивной России

Свищев считает, что Россия — спортивная страна и быстро наверстает отставание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что сейчас Россия — неспортивная страна. Об этом пишет «Спорт день за днем».

«Я не думаю, что надо сейчас категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я сам функционер спортивный, поэтому я знаю, сколько делается для того, чтобы спорт развивался каждый день», — заявил Свищев.

Спортивный чиновник считает, что нашим атлетам трудно в нынешних условиях поддерживать себя в наилучшей форме. При этом не стоит относиться к ним скептически.

Ранее Губерниев назвал Россию неспортивной страной. «Наш спорт на обочине уже три года. Сейчас трудно проверить, насколько сильно он отстал. Но мы отстали и отстаем», — сказал журналист.