Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
ЦСКА
0:0
2-й тайм
live
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Ахмат
1:0
2-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Интер М
28 апреля
13:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|34-й тур
Ювентус
27 апреля
19:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|34-й тур
21:46, 25 апреля 2024Спорт

Депутат Госдумы прокомментировал слова Губерниева о неспортивной России

Свищев считает, что Россия — спортивная страна и быстро наверстает отставание

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что сейчас Россия — неспортивная страна. Об этом пишет «Спорт день за днем».

«Я не думаю, что надо сейчас категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я сам функционер спортивный, поэтому я знаю, сколько делается для того, чтобы спорт развивался каждый день», — заявил Свищев.

Спортивный чиновник считает, что нашим атлетам трудно в нынешних условиях поддерживать себя в наилучшей форме. При этом не стоит относиться к ним скептически.

Ранее Губерниев назвал Россию неспортивной страной. «Наш спорт на обочине уже три года. Сейчас трудно проверить, насколько сильно он отстал. Но мы отстали и отстаем», — сказал журналист.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      Депутат Госдумы прокомментировал слова Губерниева о неспортивной России

      В Конгрессе задались вопросом о смысле выделения денег Украине

      Посол раскрыл подробности участия России в конференции по Украине

      Украина нанесла удар иностранным оружием по Токмаку

      «Самая красивая спортсменка мира» показала на камеру откровенное декольте

      Два украинских дрона с боезарядами сбили в Курской области

      Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не смогут собраться на главной площади

      США предрекли новый кризис из-за помощи Украине

      В США рассказали о первоначальном плане удара по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше