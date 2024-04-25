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11:26, 25 апреля 2024Спорт

Экс-игрок «Спартака» заявил о трате нескольких миллионов рублей за полтора дня

Экс-игрок «Спартака» Тигиев заявил, что потратил миллионы рублей за полтора дня
Георгий Тигиев

Георгий Тигиев. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что это случилось после того, как красно-белые стали чемпионами России. «Я решил собраться с друзьями, тоже отметить. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили 5-6 заведений», — вспомнил экс-игрок команды.

Тигиев находился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

В декабре 2022 года бывший футболист сборной России Максим Канунников рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин. Спортсмен вспомнил, что для мероприятия в ресторане ему нужны были брюки, однако он купил себе еще много одежды.

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      Анастасия Борисова
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