Экс-игрок «Спартака» заявил о трате нескольких миллионов рублей за полтора дня

Экс-игрок «Спартака» Тигиев заявил, что потратил миллионы рублей за полтора дня

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что это случилось после того, как красно-белые стали чемпионами России. «Я решил собраться с друзьями, тоже отметить. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили 5-6 заведений», — вспомнил экс-игрок команды.

Тигиев находился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

В декабре 2022 года бывший футболист сборной России Максим Канунников рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин. Спортсмен вспомнил, что для мероприятия в ресторане ему нужны были брюки, однако он купил себе еще много одежды.