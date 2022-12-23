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07:56, 23 декабря 2022Спорт

Российский футболист рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин

Российский футболист Канунников рассказал, что потратил 750 тысяч рублей в магазине одежды
Максим Канунников

Максим Канунников. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Максим Канунников рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен вспомнил, что для мероприятия в ресторане ему нужны были брюки, однако он купил себе еще много одежды. «Набирал просто все, что понравилось: "О, это прикольно!" Даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них», — рассказал он.

Канунников становился двукратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». Также он известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

В декабре 2020 года бывший футболист сборной России Василий Березуцкий оправдал ежемесячные траты в миллион рублей. Он подчеркнул, что деньги уходят на питание, обслуживание автомобиля, оплату коммунальных услуг и обучение детей.

Анастасия Борисова
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