Бывший футболист сборной России оправдал ежемесячные траты в миллион рублей

Бывший футболист сборной России, ныне член тренерского штаба московского ЦСКА Василий Березуцкий оправдал ежемесячные траты в миллион рублей. Интервью с ним доступно на YouTube-канале Василия Конова.

«Я думаю, что больше миллиона рублей, сто процентов», — сказал Березуцкий. Он отметил при этом, что не тратит на себя. «Есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное все — это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то», — объяснил он.

По словам Березуцкого, у него остались сбережения, которые он сделал во время игровой карьеры. «Я же не прогуливал деньги, не выкидывал их направо и налево. Я не покупал какие-то сумасшедшие вещи», — добавил он. Бывший футболист подчеркнул, что сейчас его доход складывается из зарплаты в ЦСКА и процентов по ценным бумагам.

Березуцкий известен выступлениями за ЦСКА, с которым он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, а также Кубок УЕФА. Со сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Тренерскую карьеру Березуцкий начал в 2018 году в голландском «Витессе» в штабе Леонида Слуцкого. В московский клуб он вернулся в 2020-м.