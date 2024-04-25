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23:37, 25 апреля 2024Спорт

Игрок «Спартака» назвал дерби с ЦСКА самым скучным за последнее время

Защитник «Спартака» Денисов считает нулевую ничью с ЦСКА скучной

Фото: Stupnikov Alexander / Global Look Press

Игрок «Спартака» Даниил Денисов назвал дерби с ЦСКА самым скучным за последнее время. Его слова приводит Championat.com.

«По игре мы были ближе к победе, но в концовке ЦСКА имел момент. Возможно, самое скучное дерби за последнее время. Но я сейчас все дерби не вспомню. Игра была больше верховая и много единоборств», — сказал футболист.

ЦСКА и «Спартак» в перенесенном матче 21-го тура сыграли вничью 0:0. Команды не забили друг другу мячей впервые за 21 год. Cоперники в дерби набрали по одному очку. ЦСКА занимает седьмую строчку в таблице, как и туром ранее, «Спартак» поднялся с шестой на пятую позицию.

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      Илья Костин
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