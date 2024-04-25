Игрок «Спартака» назвал дерби с ЦСКА самым скучным за последнее время

Защитник «Спартака» Денисов считает нулевую ничью с ЦСКА скучной

Игрок «Спартака» Даниил Денисов назвал дерби с ЦСКА самым скучным за последнее время. Его слова приводит Championat.com.

«По игре мы были ближе к победе, но в концовке ЦСКА имел момент. Возможно, самое скучное дерби за последнее время. Но я сейчас все дерби не вспомню. Игра была больше верховая и много единоборств», — сказал футболист.

ЦСКА и «Спартак» в перенесенном матче 21-го тура сыграли вничью 0:0. Команды не забили друг другу мячей впервые за 21 год. Cоперники в дерби набрали по одному очку. ЦСКА занимает седьмую строчку в таблице, как и туром ранее, «Спартак» поднялся с шестой на пятую позицию.