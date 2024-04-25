Канадский хоккеист захотел получить российское гражданство

Канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт захотел получить гражданство России

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт захотел получить спортивное гражданство России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, процесс получения документов может начаться в ближайшее время. Отмечается, что Пакетт не заигран за сборную Канады, и согласился на предложение московского клуба.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Пакетт провел за «Динамо» 65 матчей и набрал 41 (25+16) очко. Срок его соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

1 августа одноклубник Пакетта, американский хоккеист Бреннан Менелл получил российский паспорт. Также 26-летний хоккеист теперь может выступать за сборную России. Он заявлял, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея.