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13:36, 25 апреля 2024Спорт

Канадский хоккеист захотел получить российское гражданство

Канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт захотел получить гражданство России

Фото: Jean-Yves Ahern / Reuters

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт захотел получить спортивное гражданство России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, процесс получения документов может начаться в ближайшее время. Отмечается, что Пакетт не заигран за сборную Канады, и согласился на предложение московского клуба.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Пакетт провел за «Динамо» 65 матчей и набрал 41 (25+16) очко. Срок его соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

1 августа одноклубник Пакетта, американский хоккеист Бреннан Менелл получил российский паспорт. Также 26-летний хоккеист теперь может выступать за сборную России. Он заявлял, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея.

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      Анастасия Борисова
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