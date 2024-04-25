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18:24, 25 апреля 2024Мир

Макрон сократил Европу от Лиссабона до Одессы вместо Владивостока

Макрон призвал защищать европейские ценности «от Лиссабона до Одессы»
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности «от Лиссабона до Одессы». Об этом французский лидер заявил во время выступления в Сорбонне, трансляция велась в официальном аккаунте президента в соцсети Х.

«Быть европейцем — не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Черного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. Это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости», — сказал политик.

При этом в 2020 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным Макрон отметил, что верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока», подчеркнув необходимость создать архитектуру безопасности между Европейским союзом (ЕС) и Россией.

Французский президент также заявил, что ЕС в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. По его словам, европейскому объединению нужна новая стратегия роста и развития.

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      Семен Александров
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