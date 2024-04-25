На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

«УП»: Украина проигрывает России в гонке средств РЭБ

Украина проигрывает России в технологической гонке, не успевая создавать необходимое количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и модернизировать их для противодействия российским дронам. Превосходство России признали опрошенные изданием «Украинская правда» эксперты, передает ТАСС.

«У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы — как стационарные, так и очень неплохие образцы окопных средств РЭБ. (...) Много эффективных. К сожалению, Россия опережает Украину в разы», — сказала директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Она подчеркнула, что производство средств РЭБ на Украине удовлетворяет менее пяти процентов потребностей фронта.

По словам украинского военного, который участвует в боях на купянском направлении, Вооруженные силы России круглосуточно охотятся на них при помощи FPV-дронов.

Также украинские средства РЭБ не могут противостоять российским дронам из-за их регулярной модернизации. В беспилотниках меняют частоты работы, поэтому созданные для противодействия в определенном диапазоне системы не могут их глушить.

Источники издания в правительстве сообщили, что Киев работает над созданием единой системы сбора информации об изменении частот российских беспилотников, чтобы производители оперативно подстраивали под это средства РЭБ.

Ранее в апреле ведущий технический специалист Симбирского конструкторского бюро сообщил, что создатели FPV-дрона «Пиранья» разработали систему связи, которая защищена от создаваемых средствами РЭБ помех благодаря смене диапазонов частот.