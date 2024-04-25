Песков назвал последствия поставок американских ракет Украине

Песков: с поставкой ВСУ новых ракет из США будет расширяться буферная зона

Увеличение дальности действия ракет, которые поставляются Украине из США, приведет к тому, что необходимая для сохранения безопасности России буферная зона будет расширяться. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Потому что, как сказал [президент России Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность [поставляемых Киеву] вооружений, будет расширяться, как угодно ее называйте, эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что США подтверждают свою вовлеченность в конфликт на Украине тайными поставками дальнобойных ракет Киеву. Он также подчеркнул, что тем самым США «подливают масло в огонь». По его словам, они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции, исход уже предрешен — Россия победит.