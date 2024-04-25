Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 25 апреля 2024Мир

Песков назвал последствия поставок американских ракет Украине

Песков: с поставкой ВСУ новых ракет из США будет расширяться буферная зона

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Увеличение дальности действия ракет, которые поставляются Украине из США, приведет к тому, что необходимая для сохранения безопасности России буферная зона будет расширяться. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Потому что, как сказал [президент России Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность [поставляемых Киеву] вооружений, будет расширяться, как угодно ее называйте, эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что США подтверждают свою вовлеченность в конфликт на Украине тайными поставками дальнобойных ракет Киеву. Он также подчеркнул, что тем самым США «подливают масло в огонь». По его словам, они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции, исход уже предрешен — Россия победит.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Пожилая женщина обворовала несколько домов в крупном городе на 337 тысяч рублей

      Полковник рассказал о работе «защитного купола» над Запорожьем

      Друг Пугачевой рассказал о влиянии концерта в Чернобыле на здоровье артистки

      В России разработают «убийц мостов»

      Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

      Грозивший взорвать пустой самолет россиянин пошел под суд

      Названа самая слабая из валют развитых стран

      В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

      Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше