Песков указал на вовлеченность США в конфликт на Украине из-за тайных поставок

Песков: США подтверждают свою вовлеченность в конфликт тайными поставками Киеву

США подтверждают свою вовлеченность в конфликт на Украине тайными поставками дальнобойных ракет Киеву. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что США подливают масло в огонь, тайно поставляя Киеву дальнобойные ракеты. По его словам, они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции, исход уже предрешен — Россия победит.