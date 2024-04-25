Появились кадры с ранеными после удара ВСУ по автобусу с людьми под Брянском

Mash опубликовал видео с ранеными после удара ВСУ по автобусу под Брянском

В сети появились кадры с последствиями удара дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с мирными жителями в Брянской области. Видео опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащих на траве людей, которым помогают другие россияне.

Как утверждает издание, удар по автобусу был прицельным. В момент атаки транспорт направлялся из города Стародуб в село Курковичи. По информации канала, пострадали ребенок, заместитель директора школы, водитель и еще один пассажир.

Об атаке дрона-камикадзе на автобус сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. Состояние раненых не уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы.