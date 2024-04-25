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18:10, 25 апреля 2024Наука и техника

Российские космонавты впервые в 2024 году вышли за пределы МКС

Российские космонавты Чуб и Кононенко впервые в 2024 году вышли за пределы МКС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские космонавты впервые в 2024 году вышли за пределы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Открытие выходного люка модуля «Поиск» состоялось сегодня, 25 апреля, в 17:55 по московскому времени. Расчетная длительность выхода в открытый космос Олега Кононенко и Николая Чуба составляет 6 часов 36 минут.

В ходе первой в текущем году внекорабельной деятельности космонавты на внешней поверхности модуля «Наука» дораскроют малогабаритный радиолокатор эксперимента «Напор-миниРСА» и установят научную аппаратуру на поверхности малого исследовательского модуля «Поиск».

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала к МКС 15 сентября. На борту корабля находились космонавты Кононенко и Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара. Стыковка «Союз МС-24» с МКС состоялась в тот же день.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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