Собака провела восемь часов без воды во время полета на самолете и не выжила

Daily Mail: собака провела восемь часов без воды в самолете Gol Airlines

Собака провела восемь часов без воды в самолете авиакомпании Gol Airlines, была отправлена по ошибке в другой город и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Жоау Фантаццини заплатил за то, чтобы его золотистый ретривер по кличке Хоку полетел с ним из бразильского Сан-Паулу в Синоп, Турция. Однако перевозчик по ошибке отправил пса на другой рейс до города Форталезе, Бразилия. В полете собака провела три с половиной часа, но после посадки еще некоторое время сидела в багажном отсеке в клетке.

Затем Хоку вернули обратно в Сан-Паулу, куда поспешил и его хозяин. Когда Фантаццини прибыл в аэропорт, ему сообщили, что собака плохо себя чувствует. По словам бразильца, когда он подошел к клетке, пес уже лежал бездыханным. На видео из аэропорта можно заметить, как мужчина скорбит, пытаясь гладить питомца через клетку.

Авиакомпания принесла извинения за ошибку и полностью взяла на себя ответственность за случившееся. А сам Фантаццини опубликовал пост в память о Хоку в соцсетях. «Я помню день, когда ты у меня появился. Наша связь появилась мгновенно! Сын мой, прости за то, что я эгоистично желал, чтобы ты был рядом со мной! Ты — любовь всей моей жизни навсегда! Я буду скучать по тебе каждый день!», — написал он.

Ранее в США появилась авиакомпания Bark Air, которая предназначена для перевозки собак. Идея организовать комфортный перелет питомцам и их владельцам пришла компании Bark, которая производит товары для собак.