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01:58, 25 апреля 2024Наука и техника

США заявили о разработке Россией способного нести ядерный заряд спутника

Белый дом: Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд

Фото: Pixabay

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Россия в настоящее время якобы занимается разработкой спутникового оружия, которое способно нести ядерный заряд, сообщает ТАСС.

«Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — заявил он.

Представитель Белого дома отметил, что Москва не стала бы накладывать вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе, если бы у нее не было планов развернуть там соответствующие вооружения.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой очернить Москву.

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      Марина Совина
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