Тарасова усомнилась в успехе экранизации истории Костомарова

Тарасова не верит в экранизацию истории Костомарова, которую снимет Андреасян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит, что экранизация истории олимпийского чемпиона Романа Костомарова получится успешной. Об этом пишет РИА Новости.

«Кто этот Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — заявила Тарасова. Ранее Сарик Андреасян анонсировал работу над фильмом о Костомарове. Режиссер отметил, что кино будет сниматься при участии самого олимпийского чемпиона и его окружения.

Ранее Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду после выхода из больницы. «Он нам доказывает, что он все сможет, и показывает нам, как нужно бороться с такими тяжелыми и практически неизлечимыми заболеваниями. Я люблю его и желаю ему здоровья», — сказала тренер.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей, после чего врачи провели несколько операций.