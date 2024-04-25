Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 25 апреля 2024Россия

В России спортивный чемпионат назвали в честь напавшего на журналиста чиновника

В Хакасии чемпионат назвали в честь напавшего на журналиста чиновника Зайцева

Фото: Joshua Jamias / Unsplash

В Хакасии чемпионат по каратэ назвали в честь Сергея Зайцева — бывшего главы Ширинского района, который напал на журналиста в 2019-м году. На это обратил внимание «Сибирский экспресс».

В турнире принимали участие местные и красноярские спортсмены. Портрет чиновника размещен на плакатах мероприятия, он также сопровождается эмблемами соревнований и российским флагом и гербом.

Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомнина в мае 2019 года в ответ на вопрос о плохом качестве жилья, предоставленном для пострадавших от пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

Комментируя свое поведение, чиновник тогда обвинил журналистов в провокации. По его словам, к нему ворвались в кабинет в нерабочее время, назвали вором, коррупционером и обвинили в криминальном прошлом. Зайцев подчеркивал, что он пытался вытолкать из кабинета журналистов, но они оказали ему сопротивление. В 2020-м году Черногорский городской суд Хакасии приговорил Зайцева к двум годам условно по статье о воспрепятствовании работе журналиста.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше