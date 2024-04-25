В России спортивный чемпионат назвали в честь напавшего на журналиста чиновника

В Хакасии чемпионат назвали в честь напавшего на журналиста чиновника Зайцева

В Хакасии чемпионат по каратэ назвали в честь Сергея Зайцева — бывшего главы Ширинского района, который напал на журналиста в 2019-м году. На это обратил внимание «Сибирский экспресс».

В турнире принимали участие местные и красноярские спортсмены. Портрет чиновника размещен на плакатах мероприятия, он также сопровождается эмблемами соревнований и российским флагом и гербом.

Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомнина в мае 2019 года в ответ на вопрос о плохом качестве жилья, предоставленном для пострадавших от пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

Комментируя свое поведение, чиновник тогда обвинил журналистов в провокации. По его словам, к нему ворвались в кабинет в нерабочее время, назвали вором, коррупционером и обвинили в криминальном прошлом. Зайцев подчеркивал, что он пытался вытолкать из кабинета журналистов, но они оказали ему сопротивление. В 2020-м году Черногорский городской суд Хакасии приговорил Зайцева к двум годам условно по статье о воспрепятствовании работе журналиста.