Размер обновлений Windows 10 уменьшили
Инженеры корпорации Microsoft сократили размер обновлений для Windows 10. Об этом сообщается в блоге компании.
Представители фирмы подчеркнули, что оптимизировали обновления для Windows 10. Инженеры Microsoft отметили, что апдейты стали занимать меньше места на диске компьютера при скачивании из интернета. В том числе, этого удалось добиться благодаря новой технологии архивирования файлов.
В Microsoft заявили, что меньший размер обновлений положительным образом повлияет на пропускную способность корпоративных сетей. Также пользователи будут экономить время, так как меньшие по размеру обновления скачиваются быстрее.
Журналисты издания XDA отметили, что вышедшее 9 апреля обновление KB5036892 имело размер 830 мегабайт. Апдейт KB5036979, который появился 23 апреля, уже занимал на диске ПК менее 650 мегабайт. Таким образом, размер обновления сократился на 22 процента.
Еще в начале 2022 года Microsoft оптимизировала процедуру обновлений для Windows 11, из-за чего размер файлов снизился.
В конце апреля стало известно, что компания Microsoft упростила процесс загрузки приложений из своего магазина. В корпорации разрешили пользователям загружать приложения Microsoft Store непосредственно с сайта сервиса.