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16:24, 22 апреля 2024Наука и техника

Загрузку приложений для Windows упростили

Microsoft разрешила скачивать приложения для Windows в обход своего магазина

Фото: Surface / Unsplash

Компания Microsoft упростила процесс загрузки приложений из своего магазина. На это обратило внимание издание Neowin.

В корпорации заявили, что пользователи Windows 10 и 11 могут загружать приложения Microsoft Store непосредственно с сайта сервиса. Ранее владельцы ПК могли скачивать программы только из приложения магазина.

По словам журналистов, скачивать приложения напрямую с сайта Microsoft Store проще, чем через утилиту на компьютере. Авторы отметили, что это справедливо в том случае, когда пользователи ищут программы в интернете. Ранее в Microsoft объяснили запрет на скачивание программ из интернета борьбой с вредоносными скриптами.

«Отзывы разработчиков и пользователей, принявших участие в первых трех раундах нашего эксперимента, были исключительно положительными, и результаты наглядно это демонстрируют», — сообщили представители компании. По словам специалистов Microsoft, новый способ установки привел к росту количества загрузок приложений на 12 процентов.

В середине марта компания Apple разрешила загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. Возможность стала доступна для пользователей из стран Евросоюза.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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