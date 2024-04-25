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17:28, 25 апреля 2024Бывший СССР

Жапаров получил от Алиева карабахского скакуна

Алиев подарил прибывшему с визитом в Азербайджан Жапарову карабахского скакуна
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил прибывшему в республику с официальным визитом президенту Киргизии Садыру Жапарову карабахского скакуна. Об этом сообщает агентство APA.

Президенты приехали в город Агдам для ознакомления с работами, которые проводятся во дворце Панах Али-хана и комплексе Имарет.

«Затем главы государств полюбовались карабахскими скакунами», — рассказали в агенстве, отметив, что Алиев подарил одного из скакунов коллеге из Киргизии.

Жапаров прилетел в Азербайджан в рамках официального визита 24 апреля.

22 апреля стало известно о рабочем визите Алиева в Россию. Глава Азербайджана прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у лидеров государств были запланированы переговоры и встреча с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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      Екатерина Грищенко
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