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16:55, 26 апреля 2024Спорт

16-летняя российская теннисистка побила рекорд WTA

Мирра Андреева побила рекорд WTA по количеству побед в возрасте до 17 лет

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева побила рекорд Женской теннисной ассоциации (WTA), одержав семь побед на турнирах WTA-1000 до 17 лет. Об этом сообщает Opta.

Андреева победила чешку Линду Носкову во втором раунде престижного турнира WTA в Мадриде в трех сетах. Благодаря этому успеху россиянка превзошла достижение американки Аманды Анисимовой. Ей принадлежал предыдущий рекорд (шесть побед).

За выход в четвертый круг турнира Андреева поспорит с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и представительницей США Шелби Роджерс.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Лучшим результатом в карьере россиянки на данный момент является выход в четвертый круг Australian Open-2024.

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      Илья Костин
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