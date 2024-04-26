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09:51, 26 апреля 2024Наука и техника

Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

ВСУ переделали в беспилотник легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица»
А-22

А-22. Фото: Dreddhk / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переделали в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) легкомоторный самолет Аэропракт А-22. Соответствующие кадры опубликовал блогер Кирилл Федоров в Telegram.

Получивший название «Летучая лисица» самолет оснащен оптикой, к нему прикреплена авиационная фугасная бомба. Место, рассчитанное на пилотов, преобразовано, там находится электроника.

Как отмечал эксперт рабочей группы «Аэронет», руководитель компании «Аэрокон», выпускающей беспилотные комплексы, превратить легкомоторный пилотируемый самолет в беспилотник не сложно. «Отличие беспилотника от пилотируемого самолета такого класса лишь в том, что на органы управления — педали и штурвал — воздействует не человек, а механизм», — объяснил он. По словам эксперта, ставятся гидроуселители, электрические приводы, и контроллер, который всем управляет.

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2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Как стало известно позднее, один из трех участвовавших в атаке дронов-камикадзе мог быть переделанный под беспилотник А-22 «Летучая лисица».

Самолет А-22 «Летучая лисица» разработан украинской компанией «Аэропакт». Согласно информации из открытых источников, воздушное судно способно развивать скорость до 220 километров в час, а максимальная дальность полета оригинальной модели составляет 580 километров.

В апреле 2023 года такой же украинский А-22, предположительно, направлявшийся в сторону нефтепровода «Дружба», упал в Брянской области.

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      Алина Гончарова
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